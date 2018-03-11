Объявлена лавинная опасность в Карпатах

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Опасность схода лавин ожидается в понедельник и вторник, 12-13 марта, во Львовской и Закарпатской областях сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) прогнозируется в среднегорье Львовской области.

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Кроме того, сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня на высокогорье Закарпатской области в связи с осадками и повышением температуры воздуха.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что в Украине 12 марта ожидается теплая и влажная погода.