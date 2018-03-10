наверх
11.03.201805:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине задержали гражданина РФ с поддельным видом на жительство

    (обновлено: )200
    Как сообщили пограничники, нарушителем оказался гражданин России. Во время проверки у него нашли поддельный вид на жительство в Украине.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

    ТОП пограничных происшествий 2017
    Канал GpkGovBy на Youtube
    Теща в багажнике. ТОП курьезных пограничных происшествий 2017
    Украинские пограничники задержали в аэропорту в Запорожье россиянина с поддельным документом.

    Как сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины, теперь ему запретили въезд в страну на три года.

    "Нарушителем оказался гражданин России. Во время проверки у него нашли поддельный вид на жительство в Украине", — говорится в сообщении. 

    По данным ведомства, гражданину РФ запретили въезд на территорию Украины на три года, также его привлекли к административной ответственности.

    Ранее представители пограничных ведомств Белоруссии и Украины обсудили планы проведения совместной специальной операции "Рубеж-2018", сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине