В Украине задержали гражданина РФ с поддельным видом на жительство

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

Украинские пограничники задержали в аэропорту в Запорожье россиянина с поддельным документом.

Как сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины, теперь ему запретили въезд в страну на три года.

"Нарушителем оказался гражданин России. Во время проверки у него нашли поддельный вид на жительство в Украине", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданину РФ запретили въезд на территорию Украины на три года, также его привлекли к административной ответственности.

Ранее представители пограничных ведомств Белоруссии и Украины обсудили планы проведения совместной специальной операции "Рубеж-2018", сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии