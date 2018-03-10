В Украине задержали гражданина РФ с поддельным видом на жительство

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.
Как сообщила в субботу пресс-служба государственной пограничной службы Украины, теперь ему запретили въезд в страну на три года.
"Нарушителем оказался гражданин России. Во время проверки у него нашли поддельный вид на жительство в Украине", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, гражданину РФ запретили въезд на территорию Украины на три года, также его привлекли к административной ответственности.
Ранее представители пограничных ведомств Белоруссии и Украины обсудили планы проведения совместной специальной операции "Рубеж-2018", сообщил в субботу Госпогранкомитет Белоруссии