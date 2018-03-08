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    Общество

    В центре Киева проходит женский марш

    (обновлено: )28001
    В женском марше принимают участие несколько десятков человек. Они пройдут колонной от Майдана Незалежности до Михайловской площади, а оттуда - по улице Владимирской.
    Женский марш в центре Киева 8 марта
    Украинская правда

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева в четверг на Майдане Незалежности начался женский марш "Oh my March! МАТИ вибір", несколько десятков женщин намерены пройти по центру столицы.

    Владимир Быстряков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Быстряков: женщины, поздравляю вас с... распадом страны

    Ранее сообщалось, что для проведения марша, а также "Большого женского ралли" власти Киева решили перекрыть Крещатик и другие центральные улицы.

    Организаторы акции — женская корпорация "МАТИ" заявила, что цель акции "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит".

    "Среди лозунгов участников мероприятия — "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "МАТИ вибір" (иметь выбор), "МАТИ можливості" (иметь возможности), "Мы — настоящие Национальные Дружины", "Хочу рожать детей, а не военных", "Дорогенька, я твій През", "Трюдо лучше Гройсмана, потому что феминист" — передает "Украинская правда".

    Украинская правда
    В Киеве 8 марта прошел женский марш

    Цветом марша избран фиолетовый, который был одним из цветов самых первых европейских борцов за права женщин. По состоянию на 12:00 марш двинулся по Крещатику, в колонне несколько десятков участниц.

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    Участницы марша намерены присоединиться к единомышленникам, которые проводят акцию "Хватит терпеть" с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

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