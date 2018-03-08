Розенко уточнил, сколько украинцев работает за рубежом

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В зависимости от сезона за рубежом работает от 2,5 до 4 миллионов украинских граждан, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"В зависимости от сезона за рубежом работает от двух с половиной до четырех миллионов украинцев. Это люди, которые не отказываются от украинского гражданства. Они работают за рубежом на временной или постоянной работе", — сообщил Розенко в эфире телеканала ZIK.

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В то же время, отвечая на вопрос, почему в Украине существует огромный разрыв в зарплатах, вице-премьер привел данные о зарплатах судей и врачей.

"Наибольший разрыв — в 7-8 раз. Зарплата судей, например, зависит от суда. В общем, судья получает от 20 000 гривен. Судья Конституционного суда получает, возможно, 150000 гривен. А у врачей заработная плата составляет от 7 до 20 000 гривен. И этот вопрос лежит только в одном: насколько быстро мы будем развивать экономику и каким образом мы будем поднимать заработные платы высококвалифицированным работникам до нормального уровня", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что высокий уровень теневой занятости привел к потере 30 млрд грн Пенсионным фондом Украины в 2017 году. Как сообщается в годовом отчете ПФУ, согласно данным Госстата, 3,7 млн человек, или каждый третий работник в Украине, работает без оформления трудовых отношений.