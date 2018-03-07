Эксперт: грипп не сдается, но прививаться - никогда не поздно

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Эпидемия гриппа избежать не удалось: буквально за неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 27%. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве. Так, эпидпорог превышен в Волынской, Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях. Кроме того, на прошлой неделе было три летальных исхода, связанных с гриппом. В целом же, с начала эпидсезона умерло пять человек, в том числе трое детей.

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ — ниже эпидпорога на 20%, однако в последнее время наблюдается рост заболеваемости.

Когда грипп отступит и можно ли от него застраховаться в будущем, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения" Виктор Ляшко.

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"Те, кто не вакцинировался, могут это сделать и сейчас, несмотря на то, что мы имеем рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Через две недели будет сформирован иммунитет и в марте люди еще могут быть защищены от гриппа… Моя точка зрения, что вакцинироваться никогда не поздно. Если есть возможность сделать прививку, ее надо сделать", — посоветовал Ляшко.

Всем остальным инфекционист рекомендует соблюдать общие профилактические меры: избегать мест большого скопления людей, меньше ездить на общественном транспорте, чаще мыть руки, проветривать помещения, отказаться от алкоголя и табака.