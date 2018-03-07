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    Общество

    Украинка вышла замуж за 97-летнего мужчину

    (обновлено: )18211
    В Ивано-Франковске решили узаконить свои отношения 64-летняя женщина и 97-летний мужчина. Как уточняется, это событие очень неординарное для проекта "Брак за сутки".
    Брак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В среду, 7 марта, в Ивано-Франковске произошло неординарное событие. Об этом сообщила директор КП "Центр развития и рекреации" Руслана Василюк на своей странице в Facebook.

    Фото со страницы Русланы Василюк
    В Ивано-Франковске женщина вышла замуж за 97-летнего пенсионера

    По ее словам пара воспользовалась услугой "Брак за сутки".

    "Городская ратуша стала свидетелем еще одного неординарного события. Сегодня в проекте "Брак за сутки", оператором которого является КП "Центр развития города и рекреации", расписалась пожилая пара. Жениху – 97 лет, невесте – 64. Желаем крепкого здоровья и любви", – написала Василюк.

    "97?! Это мегакруто!", – отмечают у нее под постом пользователи социальной сети.

    Напомним, в начале января сообщалось, что услугой "Брак за сутки" воспользовались около 3600 пар.

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