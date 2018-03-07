Украинка вышла замуж за 97-летнего мужчину

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В среду, 7 марта, в Ивано-Франковске произошло неординарное событие. Об этом сообщила директор КП "Центр развития и рекреации" Руслана Василюк на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Русланы Василюк В Ивано-Франковске женщина вышла замуж за 97-летнего пенсионера

По ее словам пара воспользовалась услугой "Брак за сутки".

"Городская ратуша стала свидетелем еще одного неординарного события. Сегодня в проекте "Брак за сутки", оператором которого является КП "Центр развития города и рекреации", расписалась пожилая пара. Жениху – 97 лет, невесте – 64. Желаем крепкого здоровья и любви", – написала Василюк.

"97?! Это мегакруто!", – отмечают у нее под постом пользователи социальной сети.

Напомним, в начале января сообщалось, что услугой "Брак за сутки" воспользовались около 3600 пар.