В Тернопольской области матерями стали две 14-летние девочки

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В течение 2017 года 9,2 тыс женщин в Тернопольской области стали матерями. Среди них также зарегистрированы две 14-летние девочки. Об этом сообщает Главное управление статистики в области.

Чаще всего рожали женщины в возрастных группах 25-29 лет (35,2%) и 20-24 года (28,5%).

Молодыми матерями в области стали две 14-летние и три 15-летние девочки.

Восемь случаев рождения детей зарегистрировано у матерей в возрасте 45-49 лет.

Двойняшек родили 138 женщин, одна женщина родила тройню.

Напомним, стало известно, кто является отцом ребенка, которого родила 12-летняя девочка, жительница Львовской области.