наверх
07.03.201822:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Тернопольской области матерями стали две 14-летние девочки

    (обновлено: )52213
    Согласно данным управления статистики в Тернопольской области, матерями за 2017 год стали две 14-летние девочки и три 15-летних.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В течение 2017 года 9,2 тыс женщин в Тернопольской области стали матерями. Среди них также зарегистрированы две 14-летние девочки. Об этом сообщает Главное управление статистики в области.

    Чаще всего рожали женщины в возрастных группах 25-29 лет (35,2%) и 20-24 года (28,5%).

    Молодыми матерями в области стали две 14-летние и три 15-летние девочки.

    Восемь случаев рождения детей зарегистрировано у матерей в возрасте 45-49 лет.

    Двойняшек родили 138 женщин, одна женщина родила тройню.

    Напомним, стало известно, кто является отцом ребенка, которого родила 12-летняя девочка, жительница Львовской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие