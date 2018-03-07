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    Общество

    В Украине за доведение до самоубийства начнут сажать в тюрьму

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    Как указано в законе, теперь преступлением является доведение лица не только до самоубийства, но и до попытки самоубийства не только жестокого обращения, но и систематического унижения человеческого достоинства.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Сегодня, 7 марта, вступил в силу Закон № 2292-VІІІ "О внесении изменений в статью 120 Уголовного кодекса Украины относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства".

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    Теперь преступлением является доведение лица не только до самоубийства, но и до попытки самоубийства, ставшей следствием не только жестокого обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям, систематического унижения человеческого достоинства, но и подстрекательства, в том числе подкупа, обмана, а также любого содействия совершению самоубийства.

    За соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

    Решение принято в связи с отсутствием в УК нормы, которая позволяла бы за доведение до самоубийства через Интернет привлекать к ответственности.

    В конце февраля сообщалось, что количество самоубийств среди военных Вооруженных сил Украины в течение 2017 уменьшилась на 20% по сравнению с предыдущим годом.

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