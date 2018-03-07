наверх
07.03.201820:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Грипп унес жизни трех человек за неделю

    (обновлено: )3802
    Как отмечается, летальные случаи были зафиксированы в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях.
    Термометр
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Украине в период с 26 февраля по 4 марта от гриппа умерли три человека. При этом, по данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранении, эпидемический порог был превышен на 27%.

    Летальные случаи были зафиксированы в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях. Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек, трое детей и двое взрослых.

    Ранее сообщалось, что в Киеве от осложнений, вызванных гриппом, умерла семилетняя девочка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие