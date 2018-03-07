Грипп унес жизни трех человек за неделю

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Украине в период с 26 февраля по 4 марта от гриппа умерли три человека. При этом, по данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранении, эпидемический порог был превышен на 27%.

Летальные случаи были зафиксированы в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях. Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек, трое детей и двое взрослых.

Ранее сообщалось, что в Киеве от осложнений, вызванных гриппом, умерла семилетняя девочка.