Сына замминистра посадили под домашний арест

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Суд отправил сына заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца Михаила под ночной домашний арест, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что сын Ковтунца официально стал подозреваемым в деле о разбойном нападении на курьера с целью завладения iPhone.

"Такую меру пресечения суд избрал всем трем подозреваемым по делу о разбойном нападении на курьера", — сообщили изданию "Украинская правда" в прокуратуре. Подозреваемые обязаны не покидать место жительства с 21.00 по 6.00. Срок действия постановления – до 4 апреля.

По данным прокуратуры, заседание по двум из подозреваемых, в частности, Ковтунца-младшего, состоялось в среду. Еще одному подозреваемому избрали меру пресечения накануне во вторник.