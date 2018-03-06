Порошенко рассказал, когда украинцам ждать 4G

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в 2018 году в большинстве областных центров Украины мобильные операторы запустят 4G.

По его словам, а в Киеве он появится через несколько месяцев.

Об этом заявил во время тендера по продаже 4G-лицензий, передает УНН.

"Я думаю, что условия лицензий предполагают, что уже в 2018 году, в абсолютном большинстве областных центров наши операторы запустят четвертое поколение. В Киеве, я надеюсь, что 4G появится уже через несколько месяцев", — сказал он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – "Киевстар", Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.