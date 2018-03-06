МОЗ назвал колоссальное число заболевших корью с начала года

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина.

В этом году корью заболели около 6,5 тысяч украинцев, сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Госучреждения Центр общественного здоровья МОЗ Украины Виктор Ляшко.

"За девятую неделю корью заболели 684 человека, из них 266 взрослых и 418 детей. Это на 12% меньше, чем за предыдущую неделю. Всего с начала года корью заболели 6 484 человека — 2 226 взрослых и 4 258 детей", — сообщил он на брифинге.

Из общего числа заболевших госпитализированы были 4 421 человек.

Также он отметил, что с начала года от кори в Украине умерли семь человек, среди которых пять детей и двое взрослых: "Пять человек умерли в Одесской области, один — в Ивано-Франковской, а также один — в Закарпатской".

Ранее Ляшко заявил, что Украина сможет избавиться от кори за пять лет в случае сохранения нынешних темпов вакцинации от болезни.