Амосову снова отстранили от должности ректора медвуза - МОЗ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Украины отстранило от должности ректора медицинского университета им.Богомольца Екатерину Амосову.

"В связи со срывом 20 февраля 2018 в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок. Стоматология" для более 200 студентов 3 курса стоматологического факультета, МОЗ Украины создало комиссию для проверки всех обстоятельств дела. Еще 21 февраля комиссия потребовала от НМУ и Центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения лицензионного интегрированного экзамена "Крок" в НМУ. В течение более чем недели работы комиссии администрация НМУ фактически блокировала ее работу, не предоставляя необходимые документы и не допуская членов комиссии в ректорский корпус НМУ", — сообщает Минздрав.

На девятый день работы комиссии Екатерина Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования, сообщает МОЗ и добавляет, что принято решение продлить работу комиссии еще на две недели — до 23 марта.

"На время работы комиссии Екатерина Амосова отстранена от обязанностей. Обязанности ректора будет исполнять первый проректор — Ярослав Цехмистр, одна из основных задач которого — обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Крок" в НМУ", — уточняет Минздрав.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил от должности Амосову на время служебной проверки срыва лицензированного тестирования "Крок" для студентов-стоматологов.

Ректор Нацуниверситета назвала решение министерства незаконным и заявила, что замминистра Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

Вскоре представители студенческого самоуправления заблокировали вход в ректорат, не допуская к работе назначенного и.о. ректора Михаила Захараша. 25 февраля в поддержку Екатерины Амосовой была объявлена бессрочная забастовка, которая закончилась на третий день.