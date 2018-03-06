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    Общество

    На харьковского судью, который отпустил экс-депутата, завели дело

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    Как отмечается, в своем решении судья "руководствовался Конституцией, устоявшейся прецедентной практикой ЕСПЧ, а также действующим УПК Украины и внутренним убеждениям".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Судью Киевского райсуда Харькова Дениса Невядомского, который вернул обвинительный акт в отношении экс-депутата Андрея Лесика в прокуратуру и не поддержал ходатайство следствия о продлении ему срока содержания под стражей, подозревают в принятии заведомо неправосудного решения.

    Об этом Невядомский, который забанен в Facebook, сообщил в записи, которую в соцсети распространяют его коллеги и родственники.

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    В обращении Невяжомский напомнил, что 1 марта этого года принял решение о возвращении обвинительного акта прокурора из-за многочисленных нарушений прав обвиняемого на защиту и отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении сроков содержания обвиняемого под стражей.

    "Есть одно "но"… Обвиняемым в деле является лицо, которому предъявлено обвинение по политическому делу. К тому же, которое имеет оппозиционные взгляды. Не считаю этичным обсуждать взгляды этого человека, поскольку на самом деле для этой ситуации это не имеет никакого значения", — написал судья.

    Он пояснил, что в своем решении руководствовался Конституцией, устоявшейся прецедентной практикой ЕСПЧ, а также действующим УПК Украины и внутренним убеждениям.

    "Следствием вынесенного мной судебного решения стало… внесение в отношении меня сведений в ЕРДР прокуратурой Харьковской области за "заведомо неправосудное решение", меня и помощника с секретарем допрашивали следователи прокуратуры, вскоре ожидаю подозрение, прослушку телефонов и другие "прелести непослушания". Таким образом, и мне, и другим судьям, наглядно показаны последствия суддейской беспристрастности и непредвзятости", — заявил Невядомский.

    Напомним, в конце декабря минувшего года в Луганской области задержали соратника Медведчука.

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