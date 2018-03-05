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    За время АТО в Донбассе погибли 138 детей - вице-спикер Рады

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (313)

    (обновлено: )11304
    По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, за время боевых действий в Донбассе около 400 украинок остались вдовами, еще 2200 - потеряли сыновей.
    Школьница смотрит на технику украинских военных на окраине Донецка (4 марта 2015 года)
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что за время военной операции в Донбассе погибли 138 детей.

    "За годы войны погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. За это время погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах. Остались вдовами 399 женщин, женщин, которые потеряли своих сыновей — 2217", — сказала Геращенко на брифинге в Одессе, который транслировал телеканал "112 Украина".

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    Ранее постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины приняли заявление о всеобъемлющем, бессрочном прекращении огня с 5 марта. Предыдущее перемирие было установлено 23 декабря 2017 года, однако неоднократно нарушалось обеими сторонами конфликта.

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