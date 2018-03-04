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    Общество

    В ГПУ подсчитали дезертиров... И открыли уголовные дела

    (обновлено: )50411
    В целом по Украине в 2017 году было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19.
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

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    В Украине в прошлом году было заведено 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военнослужащих, что почти на 9% больше, чем в 2016 году,  сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответе на информационный запрос УНН.

    Сообщается, что в целом по Украине в 2017 году было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19.

    По данным ГПУ, на территории Донецкой области было начато 49 производств по фактам дезертирства, а закрыто 6. В луганской области было возбуждено 9 уголовных производств и ни одно в прошлом году не было закрыто.

    В течение 2016 года было заведено 430 уголовных производств по фактам дезертирства, из которых было закрыто 47.

    Напомним, в январе Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника, который собирался перейти в ряды Вооруженных сил России.

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