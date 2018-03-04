наверх
04.03.201822:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Общество

    Князев: оба нападения на офис венгров в Ужгороде раскрыты

    (обновлено: )54605
    По словам Князева, Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
    Украинские полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде
    twitter.com/knyazevsergii

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. 

    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья
    Скриншот с видео
    Появилось видео с моментом взрыва в здании союза венгров Закарпатья
    Полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщил в воскресенье глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

    "Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске. Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двое — в Кропивницком", — написал Князев на своей странице в Twitter.

    По его словам, еще двух человек, которых подозревают в причастности к попытке поджога офиса венгров в Ужгороде в начале февраля, задержали в Варшаве. По его информации, суд в Польше арестовал их на 90 суток.

    twitter.com/knyazevsergii
    Украинские полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде

    Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет.

    Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили в Амстердаме
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Высокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Погода
    Украина остановилась в снежных заносах