Князев: оба нападения на офис венгров в Ужгороде раскрыты

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина.

Полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщил в воскресенье глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске. Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двое — в Кропивницком", — написал Князев на своей странице в Twitter.

По его словам, еще двух человек, которых подозревают в причастности к попытке поджога офиса венгров в Ужгороде в начале февраля, задержали в Варшаве. По его информации, суд в Польше арестовал их на 90 суток.

twitter.com/knyazevsergii Украинские полицейские задержали трех человек по подозрению в поджоге офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет.

Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.