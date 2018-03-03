Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможных сбоях в расписании полетов

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" сообщает о сложных метеоусловиях, которые вносят коррективы в работу аэропорта.

В "Борисполе" советуют пассажирам уточнять информацию о возможных изменениях в расписании рейсов в связи со сложными погодными условиями.

"Сложные метеоусловия вносят коррективы в работу аэропорта, но не значительные… Советуем всем, кто улетает или встречает близких, уточнять информацию о возможных изменениях в расписании рейсов непосредственно у авиакомпаний или на онлайн табло сайта аэропорта и с помощью телефонной справки", — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 63 населенных пункта в восьми областях Украины остались без электроснабжения.

Напомним, ранее обильные снегопады накрыли Киев.