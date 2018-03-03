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    Открыто дело из-за возможного превышения полномочий полицией под Радой

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    Зачистка палаточного городка под Радой (75)

    (обновлено: )8020
    Прокуратура Киева сообщает, что зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    facebook.com/Vyzvolennia.Ukr

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время событий, которые произошли утром в субботу возле Верховной Рады, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады. Видео
    facebook.com/kutiepov
    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады

    По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, большинство из которых полиция уже отпустила. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разобрали палаточный городок.

    "Прокуратурой города Киева проработана информация, которая освещена в средствах массовой информации относительно возможных неправомерных действий полицейских во время событий 03.03.2018 рядом с домом Верховной Рады Украины. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

    Досудебное расследование поручено следователям СБУ в городе Киеве и Киевской области.

    Ранее прокуратура сообщала, что открыла уголовное дело по факту возможного препятствования полицией работе журналиста "Радио Свобода" во время столкновений в субботу у Верховной Рады.

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