В Украине отменили запрет на болгарскую вакцину БЦЖ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила распоряжение о временном запрете болгарской вакцины БЦЖ после того, как расследование доказало отсутствие связи вакцинации со смертью младенца в Сумской области, говорится в сообщении Минздрава от 3 марта.

"(Гослекслужба — Ред.) отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины", — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, качественная и безопасная, она была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в Украине временно запретили медицинский иммунобиологический препарат "Вакцина БЦЖ, лиофилизированная" болгарского производства в связи со случаем смерти после иммунизации.