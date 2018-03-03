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    В Украине отменили запрет на болгарскую вакцину БЦЖ

    (обновлено: )44
    Гослекслужба отменила ранее выданное предписание о временном запрете болгарской вакцины БЦЖ после летального случая в Сумской области. В МОЗ назвали ее качественной и безопасной.
    Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила распоряжение о временном запрете болгарской вакцины БЦЖ после того, как расследование доказало отсутствие связи вакцинации со смертью младенца в Сумской области, говорится в сообщении Минздрава от 3 марта.

    "(Гослекслужба — Ред.) отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины", — говорится в сообщении.

    В Минздраве подчеркнули, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, качественная и безопасная, она была переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

    Ранее в Украине временно запретили медицинский иммунобиологический препарат "Вакцина БЦЖ, лиофилизированная" болгарского производства в связи со случаем смерти после иммунизации. 

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