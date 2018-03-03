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    Гриневич - школам и вузам: дополнительные "каникулы" не состоялись

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (753)

    (обновлено: )97605
    Дополнительные "каникулы" не состоялись, сообщила министр образования Лилия Гриневич. Проблема с газоснабжением решена, поэтому с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме, добавила она.
    Лилия Гриневич
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Учебные заведения Украины, временно прекратившие образовательный процесс из-за экономии газа, могут возобновить работу с 5 марта, считает министр образования и науки Лилия Гриневич.

    ОАО Газпром
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    "Дополнительные "каникулы" не состоялись – проблема с газоснабжением решена, поэтому с понедельника учебные заведения спокойно могут работать в обычном режиме. Соответствующее решение принял Кризисный комитет, а Министерство образования и науки Украины уже разослало всем письмо-разъяснение", – написала она на своей странице в Facebook.

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    Она добавила, что решение о возобновлении работы принимают сами вузы и местные органы власти, к сфере управления которых относятся детсады, школы и профтехучилища.

    Ранее Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности предложил Министерству образования восстановить работу учебных заведений с понедельника, 5 марта.

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