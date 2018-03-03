Вещи митингующих из-под Рады вывозят на КАМАЗах - СМИ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Коммунальные службы продолжают уборку палаточного городка возле здания Верховной Рады, работает коммунальная техника.

Так, коммунальные службы проводят ликвидацию палаточного городка, которая началась примерно час назад. За это время из-под парламента выехали два трактора с прицепами и три КАМАЗа с вещами активистов, сообщает УНН

Кроме того, коммунальщики начали расчищать снег, который находится на проезжей части и возле парламента. Сейчас его вывозят с места происшествия. Из-за неубранного снега несколько раз застревала техника, которой вывозили вещи митингующим.

unn.com.ua Из-под Рады грузовиками вывозят вещи митингующих

unn.com.ua Из-под Рады грузовиками вывозят вещи митингующих

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения, есть пострадавшие. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон.

Лагерь сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который был ранее лишен украинского гражданства и выдворен в Польшу, был разбит у здания Рады еще в прошлом году. Саакашвили устраивал в Киеве акции, собирая на них своих сторонников, во время этих акций неоднократно происходили столкновения с полицией.