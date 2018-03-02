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    Семенченко опасается штурма под Радой и просит "поддержать хлопцев"

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    Нардеп Семен Семенченко сообщил, что "из нескольких источников" ему поступила информация о готовящемся штурме палаточного городка в субботу, 3 марта, рано утром.
    Палаточный городок перед Верховной Радой 1 марта 2018 года
    Фото facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Самопомочи" и бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил о возможном штурме палаточного городка под Верховной Радой на улице Грушевского.

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    В своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, Семенченко сообщил, что "из нескольких источников" ему поступила информация о готовящемся штурме городка в субботу, 3 марта, рано утром. При это нардеп отметил, что информацию еще предстоит проверить, так как она может быть продуманной провокацией, однако, несмотря на это, он призвал "всех, кто может в субботу в 7, в 7.30 утра прийти и поддержать хлопцев, сделать это". 

    "Ну а если не произойдет (разгона — Ред.), ничего страшного. Попьем чай, а потом разойдемся по домам, вся субботу будет впереди", — подчеркнул Семенченко. 

    Отметим, что ранее в пятницу стало известно, что протестующие под Верховной Радой в центре Киева начали сворачивать часть палаток. Как пояснил все тот же Семенченко, "лагерь уменьшается в размерах". Это, по его словам, связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

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    Напомним, палатки были установлены на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады в октябре 2017 года на волне протестов под руководством экс-президента Михаила Саакашвили. Во вторник, 27 февраля произошли столкновения работников правоохранительных органов и участников акции протеста.

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