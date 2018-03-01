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    Общество

    В Запорожье шквальный ветер сорвал стену многоэтажки

    (обновлено: )80804
    Отмечается, что в момент падения утеплителя со стены многоэтажки возле здания не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.
    Сорванный со стены утеплитель
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском микрорайоне Запорожья шквальный ветер сорвал со стены многоэтажного дома утеплитель.

    Не исключено, что инцидент произошел из-за некачественно выполненных работ.

    Во время инцидента возле здания не было людей, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает gazeta.zp.ua.

    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.

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