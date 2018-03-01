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    Общество

    Стало известно, когда в Киев вернутся осужденные в России украинцы

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (445)

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    По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в пятницу будут хорошие новостей "по двум украинцам, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах".
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Власти ждут в пятницу возвращения двух осужденных в России украинцев, сообщила в четверг вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Геращенко раскритиковала заявления о возможном обмене Сенцова и Сущенко

    Накануне президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время в страну вернутся два осужденных в РФ украинца.

    Как сообщила Геращенко, на заседании гуманитарной подгруппы в Минске поднимался вопрос обмена пленными.

    "В пятницу мы ждем хороших новостей по двум украинцам, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и стоим на том, что этот процесс освобождения наших в РФ должен быть разблокирован и продолжен", — написала Геращенко на своей странице в Facebook. Она отметила, что Киев в ответ готов передать россиян, "заблудших" на территорию Украины.

    По ее словам, на заседании стороны не достигли договоренностей по обмену пленными в Донбассе.

    "Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе с вопросом в сфере безопасности, быть ключевым на всех встречах в "нормандском формате". Мы не теряем надежду, что вытащим ребят из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.), но переговоры идут трудно. И стою на позиции, что все мы, участники группы, должны работать лучше", — заявила Геращенко.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Жизнь - не сахар: пресс-конференция и манипуляции Порошенко
    Баранов и Одинцов были задержаны 20 ноября 2016 года в Херсонской области. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. В свою очередь глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны правоохранителями законно. По версии следствия, военные в 2014 году после присоединения Крыма к РФ дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российскую армию.

    Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.

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