Неприятный сюрприз для харьковчан: в городе подорожали маршрутки

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Харькове с 1 марта в среднем на 1 гривну подорожает стоимость проезда в городских маршрутках, сообщает УНИАН со ссылкой на директора Департамента инфраструктуры Харьковской ОГА Сергей Дульфан.

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Чиновник отметил, что стоимость проезда на некоторых маршрутах давно не повышалась, при этом за последнее время произошел очередной скачок цен на топливо и выросла минимальная заработная плата. Кроме того, в городе, по его словам, особое внимание уделяется вопросу безопасности пассажирских перевозок, в связи с чем перевозчики обязаны проводить своевременный ремонт подвижного состава, в том числе закупать запчасти.

"В соответствии с пунктом 1.6 приказа Министерства инфраструктуры, который касается пассажирских перевозок, в случае повышения стоимости топлива перевозчик имеет право подать документы на пересмотр стоимости тарифа. Перевозчики на заседании своей ассоциации рассмотрели этот вопрос, после чего было проведено совещание в профсоюзах — и они совместно приняли решение обратиться в городской совет с предложением пересмотреть тарифы. В соответствии с процедурой, утвержденной государством, были представлены документы, мы с ними познакомились и дали согласие на данное повышение", — сообщил директор департамента.

Также Дульфан отметил, что город готов финансировать расходы по перевозке граждан льготного контингента, однако для этого перевозчики должны будут присоединиться к системе "E-ticket".

На сегодняшний день в Харькове действует около 130 автобусных маршрутов, с учетом особенностей каждого из них стоимость проезда в среднем по городу повысится от 25 коп. до 1,5 грн. Стоимость проезда в городских маршрутках составляет от 4,5 до 7 грн за поездку.

Напомним, в середине февраля произошло очередное повышение стоимости проезда в киевских маршрутках.