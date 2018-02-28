Скандал в Харькове. Учительница украинского оскорбляла учеников

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Директора известной в Харькове гимназии, которая имеет тридцатилетний стаж управления, обвиняют в постоянных оскорблениях детей, сообщает ТСН.

""Свинота такая! Вы какого черта в школу пришли?" — так криком общается учительница украинского языка, она же директор гимназии. Девочка сделала запись по просьбе мамы, после того, как одной ученице стало плохо прямо на уроке", — говорится в сюжете.

Читайте также: Медиаграмотность в школах: детям спустили новые стандарты обучения

"У нее схватило сердце на уроке, ее отвезли в медпункт, дали что-то успокоительное" — рассказывает школьница Амина Гришина.

"Сказала: "Что ты там пишешь, я тебе этот карандаш в ж*пу засуну". Так при всем классе. Для меня это был шок. Ребенок домой приехал и она меня начала спрашивать, как это физически можно сделать, понимаете? Мне это не нужно, чтобы мой ребенок в 10-11 лет вообще думал о том, как это можно делать", — говорит Виолетта Каледа, мама Амины.

Женщина утверждает, что объяснений и извинений от директора она не услышала. Другие родители ее не поддержали. По крайней мере, открыто.

Читайте также: Родительские разборки. В Херсоне мать 5-классника наказала обидчиков сына

Как отмечается, директор Александра Зуб на посту уже тридцать лет, имеет десятки грамот и благодарностей. Инцидент, который записан на диктофон, Зуб признает объясняя произошедшее тем, что она "сорвалась" потому что урок вела практикантка, а дети ее не слушали.

"Должен был бы сработать здравый смысл и разум. А у меня сработали эмоции. Но я тут же, тут же извинилась перед детьми", — говорит она и отрицает, что что-то говорила о карандаше.

"Мы проверяем, держим на контроле. Изучаем вопрос официально. Встретимся с родителями", — говорит директор департамента образования Харькова Ольга Деменко.

Читайте также: "Золотые" дети. Как живут отпрыски политической элиты Украины

Юристы объясняют — если обвинения подтвердятся, директора могут даже уволить. В свою очередь Виолетта Каледа решила не ждать завершения проверок и перевела дочь перевела в другую школу.

Напомним, в конце прошлого года в Полтаве разгорелся скандал из-за жестокой драки школьниц.