СМИ запечатлели, как Савченко странно вела себя в Раде

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. СМИ запечатлели, как внефракционный народный депутат Надежда Савченко странно вела себя в Верховной Раде.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий, публикуя фото Савченко издания "Буквы".

"Уже вторник, но у Нади в Раде опять отходняк. Тяжко ей", – написал он.

Смотрите также: Савченко о своем возвращении в ВСУ

Так, журналисты издания "Буквы" сделали два фото Савченко, где на первом она расслабленно сидит, откинув голову назад, и рассеяно глядит в потолок.

А на втором нардеп приложила к глазам руку.

bykvu.com Надежда Савченко

Напомним, ранее Савченко впечатлила соцсети своим последним выступлением, а также нарядом в эфире телеканала NewsOne.