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    Общество

    СМИ запечатлели, как Савченко странно вела себя в Раде

    (обновлено: )234735
    Журналисты сделали два фото Савченко, где на первом она расслабленно сидит, откинув голову назад, и рассеяно глядит в потолок. А на втором нардеп приложила к глазам руку.
    Надежда Савченко
    bykvu.com

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. СМИ запечатлели, как внефракционный народный депутат Надежда Савченко странно вела себя в Верховной Раде.

    Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий, публикуя фото Савченко издания "Буквы".

    "Уже вторник, но у Нади в Раде опять отходняк. Тяжко ей", – написал он.

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    Так, журналисты издания "Буквы" сделали два фото Савченко, где на первом она расслабленно сидит, откинув голову назад, и рассеяно глядит в потолок.

    А на втором нардеп приложила к глазам руку.

    bykvu.com
    Надежда Савченко

    Напомним, ранее Савченко впечатлила соцсети своим последним выступлением, а также нарядом в эфире телеканала NewsOne.

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