Никому не надо. В Раде искали владельца потерянных $100

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 февраля, в кулуарах Верховной Рады на ковре лежала стодолларовая купюра, которую никто не хотел поднимать.

Пока банкнота лежала на ковровой дорожке, вокруг собрались журналисты, обсуждая ситуацию. Об этом Информатору рассказала очевидица произошедшего, журналист Юлия Забелина.

По ее словам, ситуация выглядела комично: никто не признавался, чьи же это деньги. Лишь спустя некоторое время один из журналистов поднял $100 и отнес охранникам. Там они уже и разыскивали владельца купюры. Как оказалось, им был один из депутатов от партии БПП. Дальнейшая судьба богатства неизвестна.

Ранее народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские.