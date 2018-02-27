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    Общество

    Общественные организации: за украинцами готовят слежку в интернете

    (обновлено: )23011
    Организации считают, что новые "технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете и ставят под угрозу свободу и свободное развитие интернета в Украине".
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Несколько украинских общественных организаций заявили, что подготовленный Кабмином проект об урегулировании блокировки сайтов из санкционного списка может привести к несанкционированному наблюдению за действиями граждан в интернете, говорится в заявлении 15 общественных организаций, передает "Украинская правда".

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    По данным издания, 20 февраля Нацкомиссия по регулированию сферы связи и информатизации согласовала проект постановления Кабмина Украины, который должен урегулировать техпроверку блокировки сайтов из санкционного списка.

    "В проекте предусмотрено "обеспечить приобретение технических средств… для мониторинга состояния прекращения предоставления услуг по доступу к информационным ресурсам…" и Госслужбе спецсвязи совместно с СБУ "установить технические средства на телекоммуникационных сетях", — цитирует заявление издание.

    Организации считают, что такие "технические средства могут быть незаконно и бесконтрольно использованы для несанкционированного наблюдения за действиями граждан в интернете и ставят под угрозу свободу и свободное развитие интернета в Украине". Кроме того, это приведет к чрезмерному вмешательству в работу сети интернет со стороны правоохранительных и контролирующих органов, говорится в заявлении.

    Президент Украины Петр Порошенко в мае 2017 года утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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