В МВД рассказали, как не стать жертвой торговли людьми

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел объяснило, как правильно искать работу за границей, чтобы не стать жертвой торговли людьми.

Список рекомендаций, которые помогут украинцам не стать жертвами торговли людьми, обнародованы на сайте МВД.

Так, правоохранители посоветовали просить и проверять все документы от будущего работодателя и заключать официальный договор с посредником.

В частности, украинцам рекомендуют просить у работодателя или посредника лицензию Минсоцполитики:

1. В компании или посредника должна быть лицензия Минсоцполитики на трудоустройство граждан Украины за границей. Стоит просить: номер и дату выдачи лицензии. Также обратите внимание на название и адрес агентства.

2. На официальном сайте министерства соцполитики Украины проверить, является ли лицензия действительной и на какие страны распространяется.

3. Заключите договор с посредником о предоставлении услуг по трудоустройству за границей.

Внимательно прочитайте договор с посредником о предоставлении услуг. Вы должны четко понимать, какие услуги посредник обязуется вам предоставить. В договоре должно быть прописано, что будет в случае, если посредник не предоставит вам услуги, предусмотренные договором.

4. Согласно законодательства, вы платите посреднику за услуги только после подписания контракта с работодателем (а не только с самим посредником). Требование оплаты вперед — нарушение лицензионных условий.

5. Обязательно возьмите документ, который подтверждает, что вы оплатили посреднику за оказание услуг по трудоустройству за границей, и сверьте, название и прочие реквизиты фирмы или частного предпринимателя на платежном документе полностью соответствует названию и реквизитам той фирмы, с которой заключен договор об услугах.

Новости по теме: Суд признал потерпевшими от торговли людьми двух жен украинских моряков, заключенных в Греции, — Денисова

6.Перед подписанием контракта обязательно ознакомьтесь с правами работников и мигрантов в стране назначения.

7. Все условия вашей будущей работы должны быть указаны в трудовом соглашении, обязанности, зарплата, выходные, сверхурочные часы, медицинское страхование и тому подобное.

8. Лично обратитесь в посольство страны для получения рабочей визы.

Как сообщалось ранее, в Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.