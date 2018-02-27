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    Общество

    Поджог офиса венгров в Ужгороде. В Польше задержаны подозреваемые

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    В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение. В самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net
    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья
    Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали поляков, которые подозреваются в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС, сообщил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает портал Onet.pl.

    Сообщается, что 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной были задержаны три человека в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля.

    В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

    "В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых ", — рассказал Жарин.

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    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
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    Между тем, в самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины, заявил первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто, сообщает Mukachevo.net.

    "Уверен, что в Украине и Закарпатье в частности не найдется человека, который бы совершил это преступление. У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины", — убежден Борто.

    Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

    ​В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

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