Поджог офиса венгров в Ужгороде. В Польше задержаны подозреваемые

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.Onet.pl.
Сообщается, что 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной были задержаны три человека в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля.
В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.
"В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых ", — рассказал Жарин.
Между тем, в самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины, заявил первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто, сообщает Mukachevo.net.
"Уверен, что в Украине и Закарпатье в частности не найдется человека, который бы совершил это преступление. У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины", — убежден Борто.
Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.