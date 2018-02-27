Поджог офиса венгров в Ужгороде. В Польше задержаны подозреваемые

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали поляков, которые подозреваются в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС, сообщил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает портал Onet.pl

Сообщается, что 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной были задержаны три человека в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля.

В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

"В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых ", — рассказал Жарин.

Между тем, в самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины, заявил первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя КМКС Иосиф Борто, сообщает Mukachevo.net.

"Уверен, что в Украине и Закарпатье в частности не найдется человека, который бы совершил это преступление. У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины", — убежден Борто.

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

​В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.