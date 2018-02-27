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    Общество

    В Генштабе рассказали о ситуации с самоубийствами среди военных

    (обновлено: )20722
    В Генштабе сообщили, что по итогам 2017 по сравнению с 2016 годом наблюдалось уменьшение количества самоубийств на 20%.
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Количество самоубийств среди военных Вооруженных сил Украины в течение 2017 уменьшилась на 20% по сравнению с предыдущим годом.

    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО. Видео
    112 Украина/Youtube
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО

    Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины в ответе на информационный запрос УНН.

    "По итогам 2017 по сравнению с 2016 годом наблюдалось уменьшение количества самоубийств на 20%. За неполные 2 месяца этого года не произошло кардинальных изменений в динамике случаев самоубийств, показатели по состоянию на данный момент остаются в целом на уровне прошлого года ", — говорится в сообщении.

    Однако в ВСУ не предоставили конкретных цифр относительно случаев самоубийств среди военных, ссылаясь на государственную тайну.

    "В соответствии с требованиями Закона Украины" О государственной тайне "и пункта 1.2.1 приказа СБУ № 440" Об утверждении свода сведений, составляющих государственную тайну "… информация по самоубийствам среди личного состава ВСУ относится к сведениям о морально-психологическое состояние личного состав воинских формирований или применения войск, позволяющие установить их боеспособность ", — отметили в ведомстве.

    В то же время в Генштабе сообщили, что по состоянию на 23 февраля 2018 коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных.

    По их данным, во время военного конфликта в Ираке на 100 тыс. военнослужащих коэффициент самоубийств составлял 0,026, а во время военного конфликта в Афганистане на 100 тыс. военнослужащих советских войск коэффициент составил 0,29.

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.

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