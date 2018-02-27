наверх
27.02.201817:01
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Эксперт о резком подорожании куриных яиц: не исключен картельный сговор

    (обновлено: )59130
    Глава Ассоциации поставщиков Украины Алексей Дорошенко заявил, что рынок куриных яиц в Украине ведет себя по нерыночным правилам.
    Яйца
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. На рынке куриных яиц может быть картельный сговор производителей.

    Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков Украины Алексей Дорошенко.

    Цены на продукты в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

    По словам эксперта, рынок куриных яиц ведет себя по нерыночным правилам. Цена на этот продукт в течение года то повышается до максимума, то снова падает после снижения потребительского спроса и уменьшения экспорта. Однако в январе цена, вместо того, чтобы падать после достижения пика, демонстрирует стабильность и даже рост.

    "Анализ данных последних трех лет показывает, что в этом году ценовая тенденция отличается от двух предыдущих. В января 2016 года цена, по данным государственной статистики, на куриные яйца снизилась на 16%, с 24,3 грн. за десяток до 20,4 грн. В январе прошлого года ситуация повторилась. В декабре на волне спроса цену поднимают вверх, а затем она падает. Январь 2017 этот продукт показал падение стоимости на 11%, то есть с 21 грн. за десяток до 18,6 грн. В этом году государственный мониторинг фиксирует рост стоимости на 2%, с 30,2 грн. за десяток до 30,8 грн. Но с учетом изменения методики подсчета, то есть перехода из подсчетов стоимости яиц 1-2 категории до средней цены сразу 1, 2 и высшей категории, можно говорить о 18% роста, с 26 грн. за десяток до 30,8 грн", — сообщает Дорошенко.

    О возможном картельном сговоре говорит совпадение ситуации на рынке и инсайдерская информация, отмечает Дорошенко и добавляет, что рынок куриных яиц должен проверить Антимонопольный комитет.

    Ранее Дорошенко сообщал, что за год индекс мясной корзины в Украине вырос на 40%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие