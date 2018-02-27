Эксперт о резком подорожании куриных яиц: не исключен картельный сговор

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. На рынке куриных яиц может быть картельный сговор производителей.

Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков Украины Алексей Дорошенко.

По словам эксперта, рынок куриных яиц ведет себя по нерыночным правилам. Цена на этот продукт в течение года то повышается до максимума, то снова падает после снижения потребительского спроса и уменьшения экспорта. Однако в январе цена, вместо того, чтобы падать после достижения пика, демонстрирует стабильность и даже рост.

"Анализ данных последних трех лет показывает, что в этом году ценовая тенденция отличается от двух предыдущих. В января 2016 года цена, по данным государственной статистики, на куриные яйца снизилась на 16%, с 24,3 грн. за десяток до 20,4 грн. В январе прошлого года ситуация повторилась. В декабре на волне спроса цену поднимают вверх, а затем она падает. Январь 2017 этот продукт показал падение стоимости на 11%, то есть с 21 грн. за десяток до 18,6 грн. В этом году государственный мониторинг фиксирует рост стоимости на 2%, с 30,2 грн. за десяток до 30,8 грн. Но с учетом изменения методики подсчета, то есть перехода из подсчетов стоимости яиц 1-2 категории до средней цены сразу 1, 2 и высшей категории, можно говорить о 18% роста, с 26 грн. за десяток до 30,8 грн", — сообщает Дорошенко.

О возможном картельном сговоре говорит совпадение ситуации на рынке и инсайдерская информация, отмечает Дорошенко и добавляет, что рынок куриных яиц должен проверить Антимонопольный комитет.

Ранее Дорошенко сообщал, что за год индекс мясной корзины в Украине вырос на 40%.