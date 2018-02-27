Непогода в Украине. Аэропорты отменяют рейсы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

Из-за обильного снегопада 27 февраля приостановил работу международный аэропорт Херсон, сообщают Українські Новини

По словам директора предприятия Херсонские авиалинии Виталий Кучерук, во вторник аэропорт осуществил рейс Херсон — Киев, после чего прекратил функционирование.

Сообщается, что были отменены рейсы "Киев — Херсон" и "Стамбул — Херсон". Для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники.

Также и в одесском международном аэропорту из-за непогоды отменили три авиарейса, передает УНН. Отменен рейс из Стамбула в 08:55, из Киева (Жуляны) в 11:10, а также не вылетел самолет сообщением Одесса — Стамбул ТК466 в 09:50.

Напомним, въезд грузового и крупногабаритного транспорта на территорию Одессы ограничили в связи с ухудшением погодных условий.