Заснеженная Одесса. Школы и детсады пока не откроют

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Школы и детские сады в Одессе не будут работать до 2 марта, сообщила директор муниципального департамента образования Елена Буйневич, передает издание "Думская".

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Между тем, по ее словам, во всех детских садах города работают дежурные группы, принимающие детей, которых не с кем оставить.

Ранее сообщалось, что все медицинские заведения региона перешли на работу в усиленном режиме из-за сложных погодных условий.

Также из-за ухудшения погодных условий на территорию Одессы ограничили въезд грузового и крупногабаритного транспорта.