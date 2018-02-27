наверх
27.02.201817:01
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Заснеженная Одесса. Школы и детсады пока не откроют

    (обновлено: )40010
    Во всех детских садах города работают дежурные группы, принимающие детей, которых не с кем оставить. Все медицинские заведения региона перешли на работу в усиленном режиме из-за сложных погодных условий.
    Одесский Ланжерон сковало льдом
    Думская.net

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Школы и детские сады в Одессе не будут работать до 2 марта, сообщила директор муниципального департамента образования Елена Буйневич, передает издание "Думская".

    Смотрите также: Зимняя сказка на пляжах Одессы: обледенелые пирсы, волны и стаи голодных чаек

    Между тем, по ее словам, во всех детских садах города работают дежурные группы, принимающие детей, которых не с кем оставить.

    Ранее сообщалось, что все медицинские заведения региона перешли на работу в усиленном режиме из-за сложных погодных условий.

    Также из-за ухудшения погодных условий на территорию Одессы ограничили въезд грузового и крупногабаритного транспорта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие