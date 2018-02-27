Бунт перевозчиков в Черкассах: власти ищут автобусы в других городах

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Черкассах перевозчики без предупреждения сошли с маршрутов. Своеобразную забастовку автобусники объявили, требуя поднять стоимость проезда с 4 до 5 грн, сообщает корреспондент vikka.ua.

Чиновники на брифинге назвали такие действия перевозчиков цинизмом, так как тысячи жителей Черкасс вынуждены стоять в мороз на остановках. Чтобы спасти ситуацию, КП "Черкассыэлектротранс" выпускает дополнительные троллейбусы на маршруты.

По словам заместителя городского головы Юрия Ботнара, сейчас ведутся переговоры с перевозчиками из других городов, чтобы они вышли на маршруты. Также он добавил, что в случае продолжения забастовки, с перевозчиками будут расторгнуты соглашения без права на их перезаключения в будущем.

Ранее в "Киевпастрансе" сообщили о резком росте жителей Киева, которые ездят в общественном транспорте города без билетов.