Харьковский чиновник потратил на свадьбу 1,5 млн гривен - СМИ

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Свадьба главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и телеведущей Евы Субботиной обошлась новобрачным примерно в 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили журналисты программы "Гроші" на телеканале "1+1".

По расследования журналистов программы, банкет на 200 персон в Regent Hill стоит более 600 тысяч гривен — из расчета 85 евро на одного гостя + 10% за обслуживание. Ведущими на свадебном торжестве были певица Ольга Полякова с гонораром в $10 тысяч и телеведущий Александр Педан ($6000). На торжестве пел Виталий Козловский с гонораром в $3000.

Кроме того, по данным newsroom.kh, обручальные кольца обошлись Мусееву и Субботиной почти в $4,5 тысячи, а свадебное платье невесты стоит 31,5 тыс грн. Во время свадьбы среди гостей разыграли iPhone. Новобрачным также пришлось потратиться на организацию торжества — фото- и видеосъемка стоили около 65 тысяч, необходимый декор — 216 тысяч гривен, а услуги свадебного агентства — в 10% от общей суммы бюджета.

По данным издания, согласно декларации Мусеев за 2016 год он заработал чуть более 200 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что на свадьбе Мусеева избили скандальную телеведущую "Нового канала" Елену Филонову.