Первая суббота марта в Украине будет рабочей

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Суббота, 3 марта, в Украине объявлена рабочим днем. Соответствующее распоряжение "О переносе рабочих дней в 2018 году" было принято Кабинетом министров Украины.

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В документе говорится, что рабочая суббота будет из-за пятницы, 9 марта, которая будет выходным днем. Отметим, что на следующей неделе в стране будет четыре выходных дня, в связи с празднованием 8 марта.

Ранее Минобороны определил 16 февраля профессиональным праздником военных журналистов Вооруженных сил Украины.