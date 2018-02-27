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27.02.201812:53
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    Общество

    Первая суббота марта в Украине будет рабочей

    (обновлено: )25141
    Рабочая суббота будет из-за пятницы, 9 марта, которая будет выходным днем. Отметим, что на следующей неделе в стране будет четыре выходных дня, в связи с празднованием 8 марта.
    Рабочий процесс. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Суббота, 3 марта, в Украине объявлена рабочим днем. Соответствующее распоряжение "О переносе рабочих дней в 2018 году" было принято Кабинетом министров Украины.

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    В документе говорится, что рабочая суббота будет из-за пятницы, 9 марта, которая будет выходным днем. Отметим, что на следующей неделе в стране будет четыре выходных дня, в связи с празднованием 8 марта.

    Ранее Минобороны определил 16 февраля профессиональным праздником военных журналистов Вооруженных сил Украины.

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