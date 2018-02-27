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    Общество

    Часть Запорожья осталась без воды

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (209)

    (обновлено: )13521
    По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате аварии, которая произошла в понедельник, без водоснабжения остались промышленная зона и девять улиц частного сектора.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Прорыв трубы холодной воды произошел в Александровском районе Запорожья, без водоснабжения остались промышленная зона и дома на девяти улицах, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Прорыв трубы диаметром 1 тысяча миллиметров зафиксировали в понедельник в Александровском районе вблизи парка "Дубовая роща".

    По данным ведомства, в результате аварии без водоснабжения остались промышленная зона и девять улиц частного сектора.

    К ремонтным работам привлечены бригады "Горводоканала".

    На минувших выходных в Немышлянском районе Харькова произошел прорыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. По состоянию на утро вторника теплоснабжение полностью восстановлено.

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