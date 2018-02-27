Херсонские школы закрыли на карантин

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Все школы Херсона закрылись на карантин с 27 февраля по 3 марта, сообщает местное издание ПИК.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ детей школьного возраста, с целью предотвращения и недопущения возникновения эпидемии гриппа и ОРВИ на основании протокола городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (протокол от 26.02.2018 №1), 27 февраля по 3 марта (включительно) 2018 года в учреждениях общего среднего образования приостановлено образовательный процесс", — говорится в сообщении для руководителей учреждений общего среднего образования.

При этом начальник городского управления образования Юрий Никонов сообщил изданию, что детские сады на карантин не закрываются.

Накануне одесские власти приостановили занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города с 27 февраля. Аналогичное решение принято властями Мелитополя в Запорожской области, при этом в детских садах решение о прекращении работы заведений принимается администрациями садиков.