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    Херсонские школы закрыли на карантин

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    (обновлено: )54
    Занятия в школах Херсона приостанавливаются на неделю - с 27 февраля по 3 марта. Решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ детей школьного возраста.
    Пустые парты в школе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Все школы Херсона закрылись на карантин с 27 февраля по 3 марта, сообщает местное издание ПИК.

    Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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    "В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ детей школьного возраста, с целью предотвращения и недопущения возникновения эпидемии гриппа и ОРВИ на основании протокола городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (протокол от 26.02.2018 №1), 27 февраля по 3 марта (включительно) 2018 года в учреждениях общего среднего образования приостановлено образовательный процесс", — говорится в сообщении для руководителей учреждений общего среднего образования.

    При этом начальник городского управления образования Юрий Никонов сообщил изданию, что детские сады на карантин не закрываются.

    Накануне одесские власти приостановили занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города с 27 февраля. Аналогичное решение принято властями Мелитополя в Запорожской области, при этом в детских садах решение о прекращении работы заведений принимается администрациями садиков.

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