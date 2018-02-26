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    Рождение ребенка резко ускоряет старение - ученые

    (обновлено: )36701
    Ученые в течение трех лет сравнивали концевые участки хромосом, взятые у двух тысяч женщин репродуктивного возраста. Оказалось, что рождение ребенка ускоряет старение на 10-11 лет.
    Новорожденные
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Рождение ребенка связано с ускоренным старением женщины на 10 лет, заявили исследователи из Университета Джорджа Мейсона (США).

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    Американские ученые использовали данные, полученные в 1999-2002 годах в ходе долговременного исследования NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), которое посвящено выявлению факторов риска различных заболеваний. Были проанализированы образцы ДНК, взятые почти у двух тысяч женщин репродуктивного возраста. При этом внимание уделялось состоянию теломер — концевых участков хромосом, отвечающих за защиту генов от повреждений во время деления клетки.

    Оказалось, что у матерей наблюдается сильное укорочение теломер, что указывает на ускорение клеточного старения. Участницы исследования, которые выносили хотя бы одного ребенка, имели концевые участки хромосом в среднем на 4,2 процента короче по сравнению с теломерами нерожавших женщин того же возраста. Это значит, что у первых отсутствует около 116 пар оснований, что эквивалентно старению более чем на 10 лет, сообщает Science Alert.

    Специалисты отметили, что укорочение теломер, наблюдающееся в этом случае, сильнее, чем то, что ранее наблюдалось у курящих и страдающих ожирением. При этом уменьшение защитных участков ДНК прямым образом зависело от числа детей. В то же время нельзя судить о причинно-следственной взаимосвязи материнства и ускоренного старения, поскольку на теломеры могут влиять неучтенные факторы.

    В январе 2018 года молекулярные биологи из Йеля заявили, что раскрыли трехмерную структуру гормона Klotho, замедляющего старение, и обнаружили его неожиданную связь с реальным механизмом омоложения клеток.

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