наверх
26.02.201801:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Власти Харькова сообщили, когда в дома вернется тепло

    Тема:

    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла (188)

    (обновлено: )31910
    По словам заммэра Игоря Терехова, коммунальные службы определили место прорыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы. Тепло появится во всех домах к полудню понедельника, добавил он.
    Прорыв трубы в Харькове
    facebook.com/Kharkov.City

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что теплоснабжение Харькова должно быть восстановлено до полудня понедельника, 26 февраля.

    Электричество
    УНИАН
    Банкротство ЖКХ неизбежно

    "Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключен. Постепенно включается жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом", — сказал он.

    Читайте также: На вынужденной диете. Украинцев превращают в вегетарианцев

    По его словам, коммунальные службы определили место прорыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы, сообщает Радио Свобода.

    Мэрия не намерена прекращать учебный процесс в школах и детских садах города, говорится в сообщении.

    В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.

    facebook.com/zubko.gennadiy
    Ситуация в Харькове, где часть города осталась без тепла

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?