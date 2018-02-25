Власти Харькова сообщили, когда в дома вернется тепло

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что теплоснабжение Харькова должно быть восстановлено до полудня понедельника, 26 февраля.

"Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключен. Постепенно включается жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то завтра к полудню 81 жилой дом будет с теплом", — сказал он.

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По его словам, коммунальные службы определили место прорыва на тепломагистрали и в ближайшие часы полностью заменят часть трубы, сообщает Радио Свобода.

Мэрия не намерена прекращать учебный процесс в школах и детских садах города, говорится в сообщении.

В субботу около 15.00 в Немышлянском районе Харькова произошел порыв трубы магистральной теплосети. Без тепла остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. После ремонта теплоснабжение удалось восстановить в ряде зданий. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в Харьков спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Для обогрева были задействованы воздушные тепловые пушки.