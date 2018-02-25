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    Общество

    Наблюдатели ОБСЕ покинули базу в Луганской области из-за обстрела

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (501)

    (обновлено: )41205
    Сообщается, что наблюдатели покинули базу, которая расположена вблизи от передовой, после продолжительных обстрелов.
    Автомобили ОБСЕ
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уехали с базы в населенном пункте Попасная Луганской области, сообщает ЛИГА со ссылкой на отчет ОБСЕ за 23 февраля.

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    Сообщается, что наблюдатели покинули базу, которая расположена вблизи от передовой, после продолжительных обстрелов.

    Инцидент произошел вечером 23 февраля.

    "Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрел из 120-мм миномета приблизительно через 500 м на юг. Сотрудники миссии (шесть наблюдаталей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут", – говорится в отчете.

    На следующий день, 24 февраля, члены миссии покинули передовую патрульную базу и вернулись в патрульный центр СММ в Северодонецке.

    Как сообщалось ранее, 24 февраля три поселка были обесточены под Донецком в результате обстрела.

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