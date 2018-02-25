Наблюдатели ОБСЕ покинули базу в Луганской области из-за обстрела

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уехали с базы в населенном пункте Попасная Луганской области, сообщает ЛИГА со ссылкой на отчет ОБСЕ за 23 февраля.

Сообщается, что наблюдатели покинули базу, которая расположена вблизи от передовой, после продолжительных обстрелов.

Инцидент произошел вечером 23 февраля.

"Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрел из 120-мм миномета приблизительно через 500 м на юг. Сотрудники миссии (шесть наблюдаталей, фельдшер и переводчик) немедленно переместились в укрытие, обустроенное в подвальном помещении базы, и оставались там в течение около 15 минут", – говорится в отчете.

На следующий день, 24 февраля, члены миссии покинули передовую патрульную базу и вернулись в патрульный центр СММ в Северодонецке.

Как сообщалось ранее, 24 февраля три поселка были обесточены под Донецком в результате обстрела.