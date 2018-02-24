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    Общество

    В ЛНР восстановили мобильбную связь

    (обновлено: )59360
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что в субботу завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора "Vodafone".
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости Украина. Поврежденный при обстреле кабель мобильного оператора "Vodafone-Украина" восстановили в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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    Ранее работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" была прекращена на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны ВСУ.

    "Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщает, что в 13:56 24 февраля 2018 года завершены ремонтно-восстановительные работы на оптоволоконной линии связи мобильного оператора Vodafone", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

    По данным ведомства, гарантии безопасности, предоставленные ранее Народной милицией ЛНР и ВС Украины, в ходе работ соблюдались в полном объеме, что также зафиксировано патрулями СММ ОБСЕ.

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