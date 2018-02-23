В Одессе задержали группу людей с флагами "23 февраля"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу задержали группу людей с флагами, на которых было написано "23 февраля", возле памятника Неизвестному матросу в Одессе, пишет Думская.

Их отвезли в Приморский отдел полиции.

Кроме того, неизвестный сообщил о взрывном устройстве возле памятника, территория была временно оцеплена правоохранителями.

В результате сообщение оказалось ложным. После этого желающие смогли возложить цветы к памятнику.

Думская.net Ситуация на Аллее Славы в Одессе после звонка о минировании, 23 февраля 2018

Накануне, 22 февраля, во время празднования дня освобождения Кривого Рога по центральным улицам города прошла колонна бойцов Национальной гвардии, которые несли красные флаги с советской символикой. Также во время марша проехал танк Т-34 с изображением советского ордена боевого знамени на башне. Проводится расследование.