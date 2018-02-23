В больнице Николаевщины годами скрывали прибор, диагностирующий рак, пока он не сломался

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Николаевской области в больнице Первомайска 6 лет скрывали новый маммограф, пока устройство не вышло из строя, не проработав ни одного дня. Об этом сообщает ТСН.

Аппарат для ранней диагностики онкологии молочных желез поступил в больницу еще в 2012 году, на нем женщины города могли обследоваться бесплатно. Но аппарат простаивал на холодном складе, а женщины вынуждены были за деньги делать маммографию в частной клинике.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко затронул тему состояния старых зданий больниц региона. По его словам, содержать строения, пришедшие в негодность, содержать очень дорого, поэтому лучше их снести.