Охота за границу. Украинцы оформили 4 млн загранпаспортов

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.
Как стало известно, за весь 2017 год ведомство оформило 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1 509 288.
Отмечается, что 2016 года в Украине началось оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. В 2016 году таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 – 1 096 824.
Такая ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта. Также по ней можно посещать Турцию.
Как сообщалось ранее, из украинского гражданства с 2015 года вышли 24 тысячи людей.