Охота за границу. Украинцы оформили 4 млн загранпаспортов

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.

Украинцы за прошлый год оформили 4 млн биометрических паспортов, говорится в отчете председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году.

Как стало известно, за весь 2017 год ведомство оформило 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1 509 288.

Отмечается, что 2016 года в Украине началось оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. В 2016 году таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 – 1 096 824.

Такая ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта. Также по ней можно посещать Турцию.

Как сообщалось ранее, из украинского гражданства с 2015 года вышли 24 тысячи людей.