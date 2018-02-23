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    Общество

    Охота за границу. Украинцы оформили 4 млн загранпаспортов

    (обновлено: )9401
    Как стало известно, за весь 2017 год ведомство оформило 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1 509 288.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 

    Посадка растений
    REUTERS Andrew Yates
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    Украинцы за прошлый год оформили 4 млн биометрических паспортов, говорится в отчете председателя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году.

    Как стало известно, за весь 2017 год ведомство оформило 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1 509 288.

    Отмечается, что 2016 года в Украине началось оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. В 2016 году таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 – 1 096 824.

    Такая ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта. Также по ней можно посещать Турцию.

    Как сообщалось ранее, из украинского гражданства с 2015 года вышли 24 тысячи людей.

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