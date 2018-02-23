В СБУ заявили о подготовке Россией "церковных конфликтов" в Украине

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужбы РФ планируют провоцировать в Украине искусственные межконфессиональные конфликты для дестабилизации ситуации в стране, сообщает Укринформ.

"Нами фиксируется дальнейшая активизация стремлений спецслужб РФ в Украину с целью дестабилизации ситуации внутри страны и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом. Новым приоритетным направлением на фоне инспирирования спецслужбами межнациональных конфликтов является создание искусственных межконфессиональных конфликтов в Украине. Наиболее перспективным, по мнению представителей российских спецслужб, станет раздувание противостояния в украинском православии. Именно на провоцирование обострений в данном направлении будут направляться усилия противника в ближайшее время", — отметил Кононенко.

Он отметил, что россияне планируют использовать имеющийся арсенал подконтрольных им церковных и научно-церковных организаций: "Следует отметить, что нами уже фиксируются налаживание контактов в этом направлении и готовность российской стороны для передачи средств на выполнение подобных заказов".

Ранее Кононенко заявил, что иностранцев, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, курировали российские спецслужбы.