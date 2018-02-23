В ГПУ объяснили, почему Интерпол не ищет соратников Януковича

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Розыск соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича не соответствует принципам работы Интерпола, сообщил замгенпрокурора Евгений Енин.

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Так он прокомментировал то, что в базах международного розыска отсутствуют данные о соратниках экс-президента.

"Ни один из фигурантов "черного списка" ЕС не зафиксирован в информационных системах Интерпола. Это связано как с наличием определенных недостатков украинского законодательства, так и с соответствующими правилами устава Интерпола", — отметил Енин, передает 5 канал.

По его словам, даже если предположить, что Интерпол поставил бы "красные карточки" против указанных лиц, вероятность их привлечения к ответственности крайне невысока.

"Есть хотя бы один процент вероятности, что Российская Федерация, на территории которой скрывается 99% руководителей Януковича, выдаст нам указанных лиц? Безусловно, что нет", — заявил замгенпрокурора.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе допроса в суде по делу против экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, заявил, что не отдавал приказ сбивать вертолет, в котором бывший глава государства летел из Харькова в Донецк в феврале 2014 года.